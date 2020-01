Usa, sparatoria in liceo Houston: un morto. Killer in fuga

Sparatoria in un liceo di Houston, in Texas. Uno studente di 18 anni è morto mentre il killer è in fuga. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16 locali nella Bellaire High School, in una zona residenziale della città. Il giovane, colpito al petto, è stato trasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta. Tutta la zona è ancora in lockdown, ovvero bloccata. La sparatoria è avvenuta intorno all'ora di uscita degli studenti dalla scuola. E' uno dei licei pubblici più grandi della città, frequentato da 3.450 studenti. "Il sospettato è in fuga. Per favore evitate la zona o rimanete a casa fino a quando non riceverete ulteriori istruzioni", ha twittato la città di Bellaire. Anche le scuole circostanti sono state poste in lockdown.