Usa, svolta: patto commerciale con Cina su gas, carne e servizi finanziari

Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per aumentare le esportazioni statunitensi in Cina di gas naturale liquefatto, carne bovina (ponendo fine al bando di importazione in vigore dal 2003) e altri prodotti, e per aumentare l'accesso al mercato cinese dei servizi finanziari statunitensi. Il raggiungimento dell'accordo e' stato annunciato dalla amministrazione Trump, e il segretario al Commercio, Wilbur Ross, lo ha definito "un risultato erculeo raggiunto in tempo record rispetto agli accordi commerciali che normalmente avvengono dopo a diversi anni, non decine di giorni". In base all'accordo raggiunto tra Cina e Stati Uniti, gli Usa permetteranno anche l'ingresso sul mercato interno di carne di pollo cinese cotta e si impegnano a facilitare la ingresso di banche cinesi nel sistema bancario statunitense.



Usa, patto commerciale con la Cina



L'accordo da' anche il primo via libera alla esportazione di prodotti bio-tecnologici statunitensi in Cina. L'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Cina rappresenta il primo risultato del summit informale tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Mar-a-Lago, in Florida, d 6-7 aprile scorso, in cui i due capi di Stato hanno parlato delle relazioni commerciali tra le due sponde del Pacifico con l'obiettivo di raggiungere entro cento giorni un accordo per evitare una guerra commerciale tra Washington e Pechino. L'accordo e' stato accompagnato dall'annuncio del vice ministro delle Finanze cinese, Zhu Guangyao, della presenza di una delegazione statunitense al primo forum per la cooperazione internazionale all'interno della iniziativa di sviluppo infrastrutturale lanciata dalla Cina e denominata 'Belt and Road' che si terra' a Pechino il 14 e 15 maggio prossimi.

Nei giorni scorsi, il Ministero degli Esteri cinese aveva confermato anche la presenza di una delegazione nord-coreana all'evento che si terra' a Pechino. Al forum saranno presenti ventotto tra capi di Stato e di governo, tra cui il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il premier spagnolo, Mariano Rajoy, e il premier greco, Alexis Tsipras.