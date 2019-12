Usa, Trump a ruota libera su Macron: "E' un rompi... ed è anche basso"

USA: TRUMP A BRIGLIA SCIOLTA CONTRO MACRON, 'E' UN ROMPICO... ED E' BASSO'

Donald Trump deve essersela legata al dito. Il video circolato nei giorni del vertice Nato di Londra, nel quale alcuni leader internazionali, non sapendo di essere ripresi, sembravano prendersi gioco di lui, deve aver lasciato una ferita nell'ego del presidente Usa. Secondo quanto riporta in esclusiva il Daily Beast, nei giorni seguenti, nel corso di un incontro a porte chiuse alla Casa Bianca con oltre una decina di ambasciatori presso le Nazioni Unite, Trump si è preso la sua rivincita, rivolgendosi con termini poco lusinghieri nei confronti di due dei protagonisti del video, Justin Trudeau e Emmanuel Macron.

Secondo quanto riferito al Daily Beast da tre fonti a conoscenza di quanto avvenuto nell'incontro alla Casa Bianca, il presidente Usa avrebbe denigrato pesantemente il premier canadese, che già aveva definito un uomo con la "doppia faccia", all'indomani del vertice di Londra. Quanto a Macron, Trump lo avrebbe definito un "pain in the ass", come dire, un "rompico...". Trump avrebbe anche sottolineato che il presidente francese è "basso", oltre a lamentarsi del suo scarso aiuto nei negoziati con l'Iran.

Secondo le ricostruzioni, quella che negli ambienti diplomatici sarebbe ormai noto come il momento "hot mic" (a briglia sciolta) di Trump, è avvenuto dopo l'uscita dei giornalisti dalla sala in cui si svolgeva la riunione. E' allora che il presidente Usa si sarebbe lasciato andare ai suoi commenti, senza pensare che poi qualcuno avrebbe comunque finito per parlarne con la stampa. O forse era proprio questo il suo intento.