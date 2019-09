Usa, cresce il fronte dell'impeachment. Trump ammette: "Ho parlato di Biden"

Trump confessa: “Ho parlato di Joe Biden con Zelensky”: i democratici valutano l’impeachment

Donald Trump ha ammesso di aver parlato di Joe Biden nella telefonata del 25 luglio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo avuto una grande conversazione - ha scritto su Twitter domenica il presidente degli Stati Uniti - in parte per complimentarmi con lui e in parte per parlare di corruzione, di tutti i casi successi, e di come non vogliamo che i nostri popoli siano come il vicepresidente Biden e suo figlio". "Del resto - ha poi aggiunto il presidente - l'addormentato Joe Biden ha forzato un duro procuratore ad abbandonare l'inchiesta su suo figlio, minacciando l'Ucraina di non dargli una grande quantita' di dollari in aiuti".

L'ammissione arrivata direttamente da Trump ha scatenato due reazioni, non solo dai democratici. L'ex candidato repubblicano, Mitt Romney, ha commentato su Twitter: "Se il presidente ha chiesto o fatto pressione sul presidente dell'Ucraina per indagare il suo avversario politico, direttamente o attraverso il suo procuratore personale, sarebbe un grave problema. Sono critico in base a cio' che sta venendo fuori". A Biden, che aveva chiesto la pubblicazione della trascrizione della telefonata, Trump ha risposto che non esistono trascrizioni, "perche' i leader stranieri non vogliono registrazioni", ma poi ha ammesso: "Ogni volta mi trovo al telefono con un leader straniero, molte, molte persone sono in linea...".

Il capo della Commissione intelligence, il democratico Adam Schiff, ha aperto alla possibilita' di richiesta di impeachment: "Trump puo' costringerci a scegliere questa strada". La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha inviato una lettera ai membri di entrambi i partiti, sostenendo che la richiesta della Casa Bianca di non dare al Congresso i documenti dell'Intelligence sul caso della telefonata "rappresenta una grave crepa nei doveri costituzionali di un presidente". Pelosi, pero', al momento non ha parlato di impeachment, ma dentro il partito sono molti in fermento. La posizione prudente della Speaker, secondo i media americani, adesso appare in minoranza.