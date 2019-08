Usa, Trump e Berlusconi fanno prove di pace

Un ritorno al centrodestra in Italia farebbe tanto piacere ai repubblicani d'America. La notizia e' arrivata di gran corsa su giornali e tv di questa nazione , creando una serie di reazioni uguali ma contrari. L'eventuale ritorno di Berlusconi al potere,insieme con la Meloni e Salvini, ha acceso il sacro fuoco di chi desidera la destra in Italia,inclusa la Casa Bianca. Comunque se il pronostico si avverera', Trump vorra' prima avere un contatto diretto con il Cav. Tra i due ci sono ancora buche da pienare. Dall'altra parte,i democratici hanno fatto pu pu all'idea di Berlusconi ancora in politica. "Si ritiri una volta per sempre" ha scritto un giornale di Chicago. Una radio di Seattle ha dedicato un lungo programma alla notizia concentrando sull'avversione al centrodestra,"soprattutto ora che Salvini dora' spiegare al Senato l'affare dei soldi russi alla Lega. L'Italia e' sempre ricordata,in un modo o nell'altro, allorche' si tratta di politica...