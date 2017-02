Usa, Trump chiama 100mila soldati contro i clandestini. Ma arriva la smentita

L'amministrazione Trump sta considerando di mobilitare fino a 100mila unita' della guardia nazionale nella stretta contro gli immigrati irregolari. La proposta e' citata nella bozza di un documento preso in visione dalla Associated Presse e indica la mobilitazione di fino 100 mila unita' della guardia nazionale in 11 stati nell'ambito della stretta contro gli immigrati non autorizzati.



Se la proposta verra' attuata, darebbe vita ad una mobilitazione senza precedenti delle forze dell'ordine nel contrastare l'immigrazione illegale e anche in territori lontani dalla frontiera con il Messico (punto nevralgico per gli ingressi di clandestini negli Usa), fino agli stati settentrionali di Portland e Oregon, o orientali come New Orleans e Louisiana. Se la proposta dovesse essere attuata chiamerebbe comunque in cause i governatori degli stati coinvolti che dovrebbero approvare la partecipazione all'operazione delle truppe sotto la propria competenza statale.

Casa Bianca smentisce guardia nazionale su immigrati. E' giallo

Il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer smentisce che l'amministrazione Trump abbia intenzione di mobilitare fino a 100mila unita' della guardia nazionale nella stretta contro gli immigrati irregolari: "Non e' vero. 100% falso", scrive sul suo profilo Twitter rinviando all'indiscrezione rilanciata dall'Associated Press.