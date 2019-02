Usa, Trump dichiara l'emergenza nazionale per costruire il muro

Donald Trump ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico

Il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: "Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia". Il muro è necessario per fermare crimini, droga e non solo: "Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile". "Vogliamo fermare l'ingresso in America di droga e criminalità".

La mossa di Trump, insieme a provvedimenti che il presidente si appresta a varare, metterà a disposizione della Casa Bianca oltre 8 miliardi di dollari per la costruzione del muro-anti immigrazione al confine meridionale degli Stati Uniti, una delle promesse più importanti fatte durante la campagna elettorale.

La replica dei democratici alla decisione del presidente Usa, Donald Trump di ricorrere all'emergenza nazionale

"Il Congresso non consenta al presidente di fare strame della Costituzione": e' arrivata a stretto giro la risposta dei Democratici alla decisione del presidente Usa, Donald Trump di ricorrere all'emergenza nazionale per costruire il Muro al confine con il Messico.

Con un comunicato congiunto, la speaker della Camera, Nancy Pelosi, e il leader dem al Senato, Chuck Schumer hanno detto che il passo di Trump "esercita un'enorme violenza sulla Costituzione" americana e hanno chiesto "al Congresso di sfidare Trump in Congresso, dinanzi al giudici e in pubblico facendo ricorso a ogni strumento possibile".

Trump vuole trascinare la questione dinnanzi alla Corte Suprema

Donald trump mette le mani avanti rispetto a una eventuale battaglia alla Coorte Suprema sulla dichiarazione di emergenza, e afferma che la propria causa vincera' in quella sede. Il presidente americano si aspetta, ha detto, un ricorso all'alta corte da parte del Ninth Circuit delle Corti di appello, che spesso ha contestato le sue decisioni