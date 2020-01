Usa, Trump estende il travel ban a sette nuovi paesi

Il presidente Donald Trump conferma l'intenzione di estendere il 'travel ban', varato (nella versione originaria) il 27 gennaio del 2017 per impedisce ai cittadini di alcuni Paesi a maggioranza musulmana di immigrare negli Usa. In un'intervista al Wall Street Journal, rilasciata a margine del vertice di Davos in Svizzera, Trump afferma di voler allargare la platea dei Paesi soggetti al 'travel ban' ma senza precisare quali siano.

Secondo anticipazioni di stampa, questi nuovi Paesi sono sette (Bielorussia, Eritrea, Kirghizistan, Myanmar, Nigeria, Sudan e Tanzania) e l'annuncio ufficiale arrivera' lunedi'. Nel 2018, la Corte Suprema Usa, dopo una serie di ricorsi legali contro questo controverso bando, aveva definito legittimo il divieto di immigrare negli Stati Uniti da 5 Paesi: Iran, Libia, Siria, Somalia e Yemen, alleggerendo il precedente bando fissato dalla Casa Bianca con un ordine esecutivo.