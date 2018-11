Usa, Trump a Paradise devastata dall'incendio: "Triste da vedere"

"E' triste da vedere". Giubbotto, cappellino da baseball, scuro in volto il presidente Usa Donald Trump si aggira fra le rovine fumanti di un campo di case mobili a Paradise, la cittadina californiana devastata dagli incendi. Intorno a lui, fumo, cenere, resti carbonizzati; soltanto una bandierina americana da' un tocco di colore allo scenario. "Per quanto riguarda il bilancio delle vittime, nessuno sa veramente a questo punto, ci sono molte persone scomparse", ha aggiunto Trump. Camp Fire ha devastato quasi 60.000 ettari nel nord della California. Il fuoco ha lasciato 71 morti e mancano all'appello ancora piu' di 1.000 persone. Nel sud dello stato, vicino a Los Angeles, il "Woolsey Fire" ha bruciato quasi 40.000 ettari, tra cui parte della famosa localita' di Malibu, popolare tra le stelle del cinema e dello spettacolo. Ha ucciso almeno tre persone. Quasi 9.000 vigili del fuoco sono impegnati sui due fuochi, con conseguente evacuazione di decine di migliaia di residenti, molti dei quali non hanno ancora avuto il permesso di tornare alle loro case.