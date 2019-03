Usa: Trump insiste sul Muro con il Messico, austerity per finanziarlo

Trump chiederà altri 8,6 miliardi per la costruzione del Muro al confine con il Messico

Il presidente Usa, Donald Trump, chiederà 8,6 miliardi di dollari nel bilancio 2020 per finanziare la costruzione del Muro al confine con il Messico. Lo ha riferito il suo consigliere economico Larry Kudlow. "Suppongo che lo farà", ha detto Kidlow in una intervista alla Fox. Secondo il Washington Post, nel bilancio per l'anno fiscale 2020, che verrà svelato domani, Trump prevede lo stanziamento di 5 miliardi di dollari dal budget del Dipartimento della Sicurezza interna e 3.6 miliardi dal Pentagono. Fondi che si sommano ai 6,7 miliardi previsti dopo la dichiarazione di emergenza nazionale annunciata lo scorso 15 febbraio.

"Sul Muro sto vincendo io, e' gia' in costruzione"

Trump insiste sulla sua vittoria al braccio di ferro con i democratici sulla costruzione del Muro al confine con il Messico e scrive su Twitter: "Nonostante tutte le previsioni e un intero partito democratico di radicali di estrema sinistra contro di me (per non parlare di alcuni repubblicani che purtroppo non sono disposti a combattere), sto vincendo sul confine” –E aggiunge- "Le sezioni principali del Muro sono in costruzione e a breve seguirà molto altro. Decine di migliaia di migranti irregolari vengono fermati (e catturati) al confine e non vengono ammessi nel nostro Paese. Con un altro presidente, milioni di persone si starebbero riversando. Sto fermando un'invasione mentre il muro viene costruito".

Austerity per finanziare il muro, tolti fondi in altri settori, tranne che alla difesa

Il progetto di budget federale include una manovra di austerity su tutte le spese pubbliche non-militari: ben 2.700 miliardi di dollari di tagli, distribuiti su un decennio. Ciò significa un taglio automatico del 5% annuo sulle spese. La costruzione del Muro punta a chiudere 722 miglia lungo la frontiera col Messico. Negli ultimi mesi, i dati indicano effettivamente un forte aumento dei flussi stranieri: sia richiedenti asilo che immigrati economici.