Usa, Trump invia 500 soldati in Arabia. Iran: no alla guerra ma...

Golfo Persico, sale la tensione dopo il sequestro di una petroliera britannica nello Stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita fa sapere che accoglierà sul proprio suolo militari americani. Si parla di un contingente di circa 500 militari americani. Trump all'Iran: "Non fate stupidaggini o pagherete caro". Subito la replica da Teheran: "Non vogliamo la guerra ma non abbiamo paura di nessuno".

Trump a Iran: "Niente stupidaggini o pagherete caro"

Donald Trump ha fatto il punto sull'Iran al telefono con francese Emmanuel Macron e ha avvertito Teheran di non fare "nulla di stupido", altrimenti, secondo il presidente degli Stati Uniti "pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato". "Noi (americani) abbiamo molte navi, navi da guerra, ma non molte petroliere" nello Stretto di Hormuz e nella regione del Golfo, ha detto Trump. Trump ha anche autorizzato il senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul, scettico sull'opportunita' di una guerra con Teheran, ad impegnarsi in colloqui con l'Iran. Poi ha spiegato che gli Usa parleranno con Londra, denunciando l'"escalation di violenza" dell'Iran, seguendo tra l'altro il botta e risposta di queste ore sul presunto drone iraniano abbattuto, asserito dagli americani e smentito dalla Repubblica islamica.

Iran a Trump: "Non temiamo nessuno"

Il segretario del Consiglio iraniano per il discernimento ha avvertito che l'Iran non si tirerà indietro di fronte al nemico. "Non vogliamo la guerra - ha scritto su Twitter Mohsen Rezaei - ma non arretreremo di fronte al nemico che sia Saddam, Trump o la regina".