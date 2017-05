Usa, Trump licenzia direttore Fbi Comey

Il presidente Usa Donald Trump a sorpresa ha licenziato il direttore dell'Fbi James Comey, nominato dal suo predecessore Barack Obama, ed il cui mandato scadeva nel 2023

In una nota del portavoce della Caasa Bianca Sean Spicer si legge che "il presidente Donald J. Trump ha informato il direttore dell'Fbi James Comey che il suo incarico e' concluso e pertanto e' rimosso dalla carica. Il presidente Trump ha agito in base alle chiare raccomandazioni sia del vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein che del ministro Jeff Session. "L'Fbi e una delle nostre piu' acclamate e rispettate istituzioni e oggi segniamo un nuovo inizio per il nostro gioiello della corona delle agenzie di sicurezza" ha dichiarato Trump. Nella nota si legge che la ricerca per un sostituto iniziera' subito.

Al momento non sono chiare le ragioni del clamoroso licenziamento dell'Fbi che non ha ha precedenti nella storia Usa. Comey, che sta indagando sul Russiagate, le connessioni tra fonti russe e membri dello staff di Trump, e' stato al centro di polemiche feroci da parte dei democratici quando il 28 ottobre 2016, a pochi giorni dalle presidenziali dell'8 novembre scorso annuncio' che erano state trovate nuove mail riconducibili al candidato democratico Hillary Clinton, salvo poi rivelare, poco prima delle elezioni che non erano penalmente rilevanti.