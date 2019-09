Usa, Trump licenzia il falco Bolton: “In disaccordo con i suoi suggerimenti”

Usa, Trump licenzia Bolton: “Eravamo in forte disaccordo"

Il presidente americano, Donald Trump, ha licenziato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ritenuto il falco della politica estera. "Ieri sera ho informato John Bolton che i suoi servizi non sono più necessari alla Casa Bianca. Ero in forte disaccordo con molti dei suoi suggerimenti, così come altri nell'amministrazione, e quindi ho chiesto a John le sue dimissioni, che mi sono state presentate stamattina", ha scritto il capo della Casa Bianca in un tweet. "Ringrazio molto John per il suo servizio. La prossima settimana nominerò un nuovo consigliere per la sicurezza nazionale", ha aggiunto.

Usa, Bolton: sulle dimissioni ieri sera; Trump mi ha detto "parliamone domani"

"Ho offerto le mie dimissioni ieri sera e il presidente Trump mi ha detto 'parliamo domani'". Lo ha scritto su Twitter l'ormai ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. Il presidente ha annunciato poco fa le sue dimissioni su Twitter.