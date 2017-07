Usa, Trump mette al bando la russa Kaspersky per le agenzie federali

Mentre il Russiagate rischia di travolgere la Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha deciso di rimuovere la societa' di sicurezza informatica russa Kaspersky da due liste di fornitori autorizzati per le agenzie governative. Il timore e' che i prodotti di cyber security veduti dalla Kaspersky possano essere utilizzati dal Cremlino per infiltrarsi nelle reti Usa. Lo ha annunciato l'Amministrazione per il servizi generali (Gsa) statunitense, precisando che il bando riguarda i servizi di information technology e le apparecchiature di fotografia digitale.

"La decisione e' stata presa dopo un'attenta valutazione", spiega la Gsa, indicando come la priorita' sia quella di garantire "l'integrita' e la sicurezza dei sistemi governativi e delle reti". Le agenzie governative Usa potranno continuare ad acquistare prodotti della Kaspersky se non rientrano nell'ambito dei contratti della Gsa. Il software della Kaspersky e' molto popolare negli Stati Uniti e nel mondo e la societa' e' stata leader del mercato della sicurezza informatica per decenni. In una comunicato, il gruppo russo ha tenuto a precisare di non avere "alcun legame con il governo" di Mosca e "di non aver mai aiutato alcun governo del mondo nello spionaggio informatico" e che mai lo fara'.

Lo scorso maggio, durante un'audizione in Senato, rappresentanti dell'intelligence Usa avevano detto che stavano esaminando l'utilizzo, da parte delle agenzie di governo, dei software di Kaspersky.