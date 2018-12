Usa, Trump nomina Barr min.Giustizia. Nauert ambasciatore Onu

Il presidente americano, Donald Trump, ha nominato ministro della giustizia, William Barr, che era gia' stato Attorney General durante la presidenza di George H.W. Bush negli anni '90; e poi ha scelto Heather Nauert, a lungo giornalista di Fox News e poi portavoce del Dipartimento di Stato, come ambasciatore degli Stati Uniti all'Onu, in sostituzione della dimissionaria Nikki Haley. A proposito di Barr il presidente - che all'inizio del mese, subito dopo le elezioni di midterm, ha licenziato Jeff Session, a cui rimproverava di non aver sabotato l'inchiesta sul Russiagate- ha detto che era la sua "scelta dal 'giorno uno'". Della Nauert -che nonostante l'assoluta mancanza di esperienza politica, ha fatto una carriera folgorante- ha sottolineato che e' "molto talentuosa" e "molto intelligente".