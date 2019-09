Il presidente americano, Donald Trump, ha nominato Robert C. O'Brien consigliere per la Sicurezza nazionale al posto di John Bolton. Lo ha annunciato su Twitter.

"Sono felice di annunciare che nominerò Robert C. O'Brien, attualmente inviato speciale di gran successo per gli affari degli ostaggi al dipartimento di Stato, come nostro nuove consigliere per la Sicurezza nazionale", ha scritto Trump, sottolineando di aver "lavorato a lungo e duramente con Robert, farà un gran lavoro!".