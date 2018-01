Usa, Trump pronto a espellere 200 mila cittadini di El Salvador

L'amministrazione Trump ha revocato i permessi di soggiorno temporanei a circa 200mila salvadoregni che vivono negli Usa almeno dal 2001, aprendo la strada alla loro espulsione. Secondo un documento del dipartimento della Sicurezza nazionale inviato ai deputati e citato dal Washington Post, ai salvadoregni e' stato notificato che hanno tempo fino al 9 settembre 2019 per lasciare gli Usa o trovare nuovi documenti legali per restare.

I permessi temporanei (Temporary Protected Status) erano stati loro concessi dopo che il Paese centro-americano era stato colpito da una serie di terremoti devastanti nel 2001. Da allora, ha spiegato il capo del dipartimento per la Sicurezza interna, Kirstjen Nielsen, le condizioni sono migliorate significativamente, facendo venire meno la motivazione originale. Ora la questione passa al Congresso, l'unico che ha i poteri per una "soluzione permanente" allo status di immigrati dei salvadoregni che "hanno vissuto e lavorato negli Usa per molti anni". I 18 mesi dati dall'amministrazione Trump permettera' ai deputati di trovare "una potenziale soluzione legislativa", ha sottolineato