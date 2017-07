Usa, Trump: "Via i transgender dall'esercito americano"

Donald Trump non vuole transgender in nessuna arma dell'esercito americano. Su Twitter il presidente Usa scrive che "dopo consultazione con i miei generali e i gli esperti militari, si prega di notare che il governo degli Stati Uniti non consente e non permette a individui transgender di servire a qualsiasi titolo in qualsiasi branca dell'Esercito americano. I nostri militari devono essere concentrati sulla decisiva e travolgente vittoria. E non possono essere gravati con le enormi spese mediche e la rovina che i transgender comporterebbero. Grazie".

L'intervento del presidente segue il rinvio di sei mesi dell'avvio del reclutamento di transgender voluto da Obama. Rinvio deciso dal segretario alla Difesa Jim Mattis in attesa di decisioni. Si stima che su un milione e trecentomila effettivi i transgender (dizione ampia per comprendere anche gay e lesbiche) siano fra i 2.500 e i 7.000.