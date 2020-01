Vaticano, accordo tra Santa Sede e Repubblica Democratica del Congo

Oggi nel Palazzo Apostolico vaticano, il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hanno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica del Congo su materie di comune interesse, firmato in Vaticano il 20 maggio 2016. L'Accordo Quadro - riferisce un Bollettino della Sala Stampa della santa Sede - e' entrato in vigore lo stesso giorno a norma dell'articolo 21 1 dell'Accordo medesimo. Prendendo atto della rispettiva indipendenza e autonomia della Chiesa e dello Stato, il Documento fissa il quadro giuridico dei reciproci rapporti. In particolare, viene sancita la liberta' della Chiesa nell'attivita' apostolica e nella regolazione delle materie di propria competenza.

Vengono, inoltre, disciplinati vari ambiti, tra cui le istituzioni cattoliche di educazione, l'insegnamento della religione nelle scuole, l'attivita' assistenziale-caritativa della Chiesa, la cura pastorale nelle Forze Armate e nelle Istituzioni penitenziarie ed ospedaliere, il regime patrimoniale e fiscale, l'ottenimento dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per il personale religioso. Prevede intese applicative tra la Conferenza Episcopale e lo Stato su alcune materie di comune interesse.