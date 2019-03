Venezuela: 80 bambini morti in ospedale per il blackout

Venezuela: 80 bambini morti in ospedale

Il Venezuela è in ginocchio. "Secondo alcune informazioni almeno 80 pazienti sono morti nel reparto neonatale dell'ospedale universitario di Maracaibo, Zulia, da quando e' iniziato il blackout giovedi' in Venezuela". Lo scrive su Twitter il senatore repubblicano Usa Marco Rubio, allegando un post dell'emittente VpItv. Ottanta bimbi morti in nel reparto neonatale di un ospedale paralizzato dal blackout in Venezuela. E' la notizia shock twittata dal senatore repubblicano Marco Rubio, mentre da Caracas il governo Maduro annuncia la decisione di chiudere scuole e uffici e il leader dell'opposizione Juan Guaidò quella di chiedere lo stato emergenza in un paese ormai a pezzi.

Report that at least 80 neonatal patients have died at University Hospital in Maracaibo, Zulia, since the blackout began on Thursday in #Venezuela.



Unimaginable tragedy. Heartbreaking. https://t.co/1M6PCxyMdh — Marco Rubio (@marcorubio) 10 marzo 2019

Venezuela, Guaidò: "Chiederò stato di emergenza"

A quasi 72 ore dall'inizio del più grande blackout della storia, il Venezuela è in ginocchio, completamente bloccato, senza mezzi di trasporto e provviste. Ma le notizie più drammatiche arrivano proprio dagli ospedali, che non possono utilizzare i macchinari salvavita. Il blackout continua a lasciare al buio completo 16 stati del Venezuela, mentre altri sei hanno solo parzialmente l'energia elettrica. La totale assenza di elettricità è costato finora al settore privato, in un paese già economicamente in ginocchio, 400 milioni di dollari. Una situazione insostenibile che non sembra però preoccupare Maduro che attacca gli Stati Uniti, ritenendoli i colpevoli di questa situazione. Intanto Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'esecutivo, chiederà nelle prossime ore lo stato di "emergenza nazionale" per il paese in una sessione speciale del Parlamento. Una richiesta - riporta la Cnn - dettata dal blackout che continua a lasciare al buio completo 16 stati del Venezuela, mentre altri sei hanno solo parzialmente l'energia elettrica. Secondo Guaidò, il blackout è costato finora al settore privato 400 milioni di dollari.