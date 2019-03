Venezuela, Guaidò accolto da migliaia di persone dopo il tour in Sudamerica

Il presidente autoproclamato ad intirem Guaidò accolto da migliaia di persone al suo arrivo a Caracas dopo il tour in Sudamerica

Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaido' e' arrivato a Caracas, acclamato da migliaia di persone, dopo un tour di 10 giorni dei Paesi latinoamericani. "Entriamo in Venezuela da cittadini liberi, che nessuno ci dica il contrario". E' il messaggio postato su Twitter dal leader dell'opposizione venezuelana sfidando l'arresto minacciato dal presidente Nicolas Maduro.

L'autoproclamato presidente ad interim ha sottolineato di essere "in attesa dell'abbraccio di questa marea di gente che ci da' ispirazione", riferendosi alle migliaia di persone che si sono radunate in piazza nella capitale e in altre città del Venezuela così come lui aveva chiesto per manifestazioni anti-governative.

L'autoproclamato presidente ad interim, insieme alla moglie, infatti è stato accolto allo scalo della capitale da una moltitudine di persone oltreché' da rappresentanti della comunità internazionale. Guaido' come anticipato rischia l'arresto per aver aggirato il divieto di uscire dal territorio nazionale, che gli era stato imposto dalla giustizia fedele al presidente Nicolas Maduro. In un video condiviso sui social ha avvertito che se il governo "prova a sequestrarci, sarà l'ultimo errore che farà"; e ha fatto anche sapere di aver lasciato, in caso di arresto, "chiare istruzioni ai nostri alleati internazionali e ai fratelli in Parlamento".