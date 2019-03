Venezuela: Guaidò annuncia rientro e nuove proteste

Venezuela: Guaido' annuncia rientro e nuove proteste

Juan Guaido' ha annunciato il proprio rientro in Venezuela, e nuove manifestazioni per la prossima settimana. "Torno a casa dall'Ecuador, paese fratello che oggi riallaccia relazioni proficue per i nostri popoli", ha affermato l'autoproclamato presidente a interim impegnato a sfidare Nicolas Maduro. Guaido' lascera' l'Ecuador alle 9.30 locali di oggi, mentre in precedenza aveva affermato di volerlo fare tra lunedi' e martedi' prossimi, dopo essersi recato in Peru'. La settimana scorsa aveva raggiunto invece la Colombia per contribuire alla distribuzione degli aiuti umanitari internazionali bloccati al confine

Venezuela: Guaido', nelle prossime ore manifestazioni in tutto il Paese

Il leader dell'opposizione venezuelana, Jaun Guaido', ha annunciato per lunedì una grande protesta in tutto il Paese contro il presidente Nicolas Maduro. "Annuncio il mio ritorno nel Paese. E chiamo il popolo venezuelano a mobilitarsi in tutto il Paese domani alle 11 (le 16 in Italia, ndr)", ha scritto Guaido' su Twitter.