Venezuela, Maduro a Mogherini e all'UE: "Siete sordi!"

MADURO ALL’EUROPA E A MOGHERINI: “ VOI SIETE SORDI, NON VOLETE ASCOLTARE LA VERITA' DEL VENEZUELA"

In replica alla posizione assunta da parte dell’Unione Europea in relazione alla crisi venezuelana, Nicolas Maduro torna a rivolgersi all’Unione Europea e di riflesso anche all’Italia rispondendo direttamente a Federica Mogherini, Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: “All’UE e a Mogherini dico: ’Voi siete sordi e non ascoltate la verità del Venezuela” e ancora: “l’Unione Europea e Federica Mogherini sono condannati al fallimento se continuano ad ascoltare la destra venezuelana”.

MADURO ASCOLTA JHON LENNON E INNEGGIA ALLA PACE

Poi Nicolas Maduro si avventura in una citazione musicale inaspettata e alquanto singolare: “vogliamo un’opportunità per la pace, come cantava John Lennon.. . Ascoltino la verità del Venezuela”