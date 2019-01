Venezuela, Maduro: "Leader Ue arroganti. Ritirino l'ultimatum alle elezioni"

"Gli europei sono arroganti in questo processo. Dovrebbero ritirare l'ultimatum. Nessuno può darci un ultimatum", "il Venezuela non è legato ll'Europa. E' un'insolenza totale. Disprezzarci perché siamo a Sud è un atto insolente. Le elite europee non rappresentano l'opinione pubblica del popolo d'Europa". Così il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, in un'intervista a Cnn Turk.

"I leader europei guardano a ciò che dice Trump, tutta l'Europa guarda Trump, specialmente quando si tratta di Venezuela", ha proseguito. Facendo riferimento all'autoproclamazione del leader dell'opposizione Juan Guaido come "presidente ad interim", Maduro ha sottolineato che "la soluzione è nello stato di diritto, questo fatto si concluderà davanti alla magistratura, in Venezuela esiste la legalità".

Dicendosi pronto "al dialogo", ha aggiunto: "Abbiamo affrontato molti attacchi da quando Chavez è morto, ma le cose sono peggiorate dall'arrivo di Trump al potere. Gli Usa stanno attaccandoci sin da quando questo estremista è arrivato al potere e ora hanno pianificato un colpo di stato. Hanno spinto un uomo dalla dubbia reputazione a essere il loro volto".

Maduro ha sottolineato poi che i negoziati con gli Usa proseguono: "Perché ci possano essere negoziati per 30 giorni piccoli gruppi di diplomatici sono rimasti in ciascun Paese". Il presidente ha annunciato il taglio dei rapporti diplomatici con Washington, dando ai diplomatici americani 72 ore di tempo per lasciare il Paese, il 23 gennaio.