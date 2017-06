Venezuela: nuove proteste, muore 17enne e quasi 200 feriti a Caracas

E' di un 17enne morto e 196 feriti il bilancio di nuove proteste di piazza a Caracas contro il presidente venezuleano, Nicolas Maduro, di convocare elezioni per un'Assemblea costituente, a fine luglio. La manifestazione e' iniziata dopo che il Consiglio nazionale elettorale ha indetto per il 30 luglio le elezioni per un'Assemblea costituente, viste come un modo per alterare gli equilibri in Parlamento dove Maduro e' finito in minoranza. Il giovane morto sarebbe stato colpito al petto da un candelotto di gas lacrimogeno, anche se il governo sostiene che stesse maneggiando un ordigno rudimentale. Si tratta della 66ma vittima dal primo aprile, quando iniziarono le proteste contro il successore di Hugo Chazez.