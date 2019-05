Venezuela, passa la linea Salvini. L'Italia si allinea a Ue

Sul Venezuela "interagiamo insieme contro gli altri Paesi dell'Unione europea con direi oramai convergenza nell'azione comune. Al di là di alcuni elementi di analisi che in una certa fase avevano caratterizzato, nelle ultime riunioni abbiamo avuto a livello europeo un'azione estremamente corale e convergente con tutti gli altri 27 Paesi, quindi includo sempre nel computo il Regno Unito". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nell'audizione al Senato davanti alle Commissioni congiunte terza e quarta, con la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, sulle missioni internazionali. Il capo della Farnesina ha inoltre ricordato che l'Italia è intervenuta "sempre attraverso la cooperazione, con 2 milioni di euro a favore dell'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, della Croce rossa". "Abbiamo effettuato iniziative per accoglienza, assistenza e anche aiuto diretto alla comunità italiana che si trova in Venezuela, circa 140 mila persone che hanno anche la cittadinanza italiana", ha aggiunto Moavero.