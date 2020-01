Venezuela, perquisiti gli uffici di Guaidò. Rapito un deputato d'opposizione

Gli agenti dell'intelligence venezuelana, il Sebin, hanno perquisito gli uffici del leader dell'opposizione Juan Guaidò mentre lui è in viaggio in Europa. "Dittatura codarda. Mentre sono in viaggio per consolidare il sostegno necessario per superare la tragedia che i venezuelani stanno vivendo si sono fatti vivi senza pudore... noi resistiamo e raggiungeremo la libertà", ha twittato Guaidò. La perquisizione degli uffici di Guaido, riconosciuto presidente ad interim del Venezuela dagli Usa e da un'altra cinquantina di Paesi, è stata poi confermata ai cronisti dalla parlamentare Delsa Solorzano.

Venezuela: Guaidò,rapito deputato opposizione;regime codardo

Il deputato venezuelano di opposizione Ismael Leon, sarebbe stato rapito dalla Faes, le Forze speciali bolivariane che fanno capo al presidente Nicolas Maduro. Lo ha denunciato il leader dell'opposizione Juan Guaidò via Twitter mentre è in viaggio in Europa, dopo un annuncio fatto in Aula e sui social dalla deputata Adriana Pichardo. La scomparsa di Leon è stata confermata alle tv locali dalla figlia del deputato, che ha lanciato un appello affinchè al padre cardiopatico siano prestate le cure necessarie.