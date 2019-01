Venezuela, solito opportunismo della politica. Saremo mai come i Gilet gialli?

Ancora una volta l'Italia brilla per il suo attendismo e ancora una volta saremo irrisi per le nostre indecisioni. Mentre Germania, Francia, Inghilterra si sono pronunciate da subito sulla situazione venezuelana, noi, come al solito, tentenniamo ed aspettiamo per metterci dalla parte della maggioranza dimostrando che non abbiamo il coraggio delle nostre idee e che i nostri politici sono degli opportunisti.



Non è una novità questo nostro comportamento già visto, per esempio, durante le due grandi guerre, meraviglia piuttosto che l'evoluzione della politica, la maturazione (?) dubbia dei nostri politici non abbia ancora cambiato mentalità e con la furbizia cerchiamo di stare col vincitore ipotetico ma probabile. Saremo mai come i Gilets Jaunes?