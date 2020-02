Venezuela, Trump riceve Guaidò alla Casa Bianca

Il leader dell'opposizione venezuelana e autoproclamato presidente a interim, Juan Guaido', sara' accolto alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Lo ha annunciato l'amministrazione Usa, sottolineando che sara' "occasione per riaffermare l'impegno Usa verso il popolo venezuelano e per discutere di come possiamo lavorare con Guaido' per accelerare una transizione democratica che mettera' fine alla crisi in corso".