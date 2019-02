Venezuela, Trump: "Sul tavolo c'è anche lʼopzione militare"

Venezuela, Trump: "Sul tavolo anche lʼopzione militare"

C'è anche l'opzione dell'impegno militare degli Usa in Venezuela "in caso di necessità". Ad ammetterlo è il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i cronisti, che gli chiedevano se intendesse mettere in campo anche questa opzione nella crisi del Paese sudamericano. "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è un'opzione. Non tolgo dal tavolo nessuna possibilità".

Venezuela, Guaidò: "Intervento militare straniero? Spero non accada mai"

Il presidente autoproclamato del Venezuela Juan Guaidò, in un'intervista al giornale argentino Clarin, ha fatto sapere che spera che la crisi politica nel suo Paese si risolverà senza un intervento militare straniero. "Sinceramente, spero che non accadrà mai. La nostra lotta democratica e nel rispetto della Costituzione è molto difficile, ma continuiamo perché ci crediamo e vogliamo evitare un epilogo violento", ha affermato. Guaido ha lanciato un appello all'esercito che ha ribadito la sua fedelta' al regime.

Venezuela: Pepe Mujica si offre come mediatore tra Maduro e Guaido'

L'ex presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica, ha detto che se il governo del suo Paese glielo chiede, lui accetterebbe di mediare nel conflitto che vede contrapposti il capo dello Stato Nicolas Maduro e l'opposizione guidata da Juan Guaido', appoggiata dagli Stati Uniti e da molti Paesi europei. La mediazione avrebbe lo scopo, cosi' l'ex presidente, di favorire una "soluzione pacifica che ristabilisca l'equilibrio democratico e permetta la convivenza" tra le parti. "La democrazia si fonda su un equilibrio sempre fragile", ha detto Mujica, "e vuol dire che l'opposizione puo' convivere con chi eventualmente governo. Quando perdiamo questo fragile equilibrio, la democrazia che conosciamo non funziona". (AGI)