Vertice Trump-Putin, presidente Usa: "Rapporti con Mosca mai stati peggiori"

"I nostri rapporti con la Russia nonsono mai stati peggiori". A dirlo è il presidente americano Donald Trump a poche ore dal suo faccia a faccia di oggi a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin, in un tweet in cui accusa le precedenti amministrazioni americane dell'attuale stato di cose.

"I nostri rapporti con la Russia non sono Mai stati peggiori, grazie a tanti anni di follia e stupidità e ora questa Caccia alle Streghe Truccata", ha twittato Trump, riferendosi alle indagini sul Russiagate.

Poco prima, in un altro tweet, aveva ripetuto l'accusacontro il suo predecessore Barack Obama di "non aver fatto NULLA" per impedire le interferenze russe nelle elezioni perchè era convinto della vittoria di Hillary Clinton.

Il vertice di oggi avviene dopo che il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato 12 cittadini russi con l'accusa di interferenze nelle elezioni americane a danno della Clinton, l'avversaria democratica di Trump alle presidenziali.