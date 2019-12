Via della Seta, D'Alema nella delegazione di ex premier ricevuta da Xi. Video

"Tutti i paesi dovrebbero assumersi le rispettive responsabilità, portare avanti un dialogo costruttivo cercare un terreno comune accantonando le differenze e sostenere il multilateralismo, per costruire una comunità con un futuro condiviso". Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping all'Imperial Springs International Forum 2019.

L'evento si è tenuto a Guangzhou, nella provincia del Guangdong. Ed erano presenti diversi ospiti internazionali del Club di Madrid, un'organizzazione che ogni anno promuove degli incontri con il governo cinese per discutere di problemi globali. Tra loro l'ex presidente lettone Vaira Vike-Freiberga, l'ex presidente della Tanzania Benjamin William Mkapa e l'ex primo ministro giapponese Yukio Hatoyama.

Presente anche Massimo D'Alema, l'ex premier italiano. L'edizione del forum, intitolata "Multilateralismo e sviluppo sostenibile", si è conclusa con una dichiarazione finale nella quale si auspica la reciproca collaborazione con la Cina per sostenere il multilateralismo nell'ambito della Belt and Road Initiative e la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali che prevedano il rispetto reciproco e la cooperazione vantaggiosa per entrambi.

D'altronde D'Alema ha una visione positiva dei rapporti con la Cina e non ha mai criticato il precedente governo per la firma del MoU sulla Belt and Road lo scorso marzo. Ha anzi più volte auspicato una maggiore collaborazione con Pechino anche nell'ambito dello sviluppo tecnologico e delle smart city.