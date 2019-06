Video Merkel trema, paura per la cancelliera tedesca

Paura per la Cancelliera tedesca Angela Merkel dopo essere stata ripresa dalle telecamere mentre tremava in modo anomalo. Il tutto è successo durante l’inno nazionale tedesco mentre la Merkel dava il benvenuto al neo-presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy nella capitale tedesca.

Ma con un bel sorriso, in seguito, ha tranquillizzato i giornalisti che le hanno chiesto delle sue condizioni durante il ricevimento per Zelenskiy. “Da allora ho bevuto almeno tre bicchieri d'acqua, di cui a quanto pare avevo bisogno, e ora sto andando molto bene”, ha detto in una conferenza stampa.