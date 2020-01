Virus Cina, polemica in Italia. Lega attacca, Pd-M5s: "Salvini strumentalizza"

Il coronavirus sta diventando un nuovo motivo di polemica politica in Italia. La Lega chiede interventi immediati in Senato e presenta un'interrogazione parlamentare. Il Movimento Cinque Stelle accusa Matteo Salvini di voler strumentalizzare l'emergenza sanitaria. Sulla stessa linea il Pd, in uno scenario nel quale la Cina, come spiegato da Affaritaliani.it, diventa sempre più un tema divisivo e polarizzante anche in Italia.

Virus Cina: Salvini, governo rassicuri Paese, venga in Senato

Il governo intervenga in Senato sul virus "che dalla Cina si sta diffondendo". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, annuncia ai cronisti a Palazzo Madama che questa richiesta sarà presentata alla Conferenza dei capigruppo in programma alle 15. "Al di là delle polemiche politiche, c'è tutto il mondo che si sta occupando e preoccupando del virus che dalla Cina si sta diffondendo e quindi chiediamo con urgenza che oggi stesso qualcuno a nome del governo venga in Aula a rassicurare gli italiani sul fatto che si sta facendo tutto il possibile e l'impossibile per evitare la diffusione anche in Italia di questo terribile virus", afferma.

Virus Cina: Salvini, in Italia sembra non sia cambiato nulla

Nonostante l'allarme mondiale per la diffusione del Coronavirus "in Italia sembra che non sia cambiato nulla, c'è gente che va, gente che viene, gente che sbarca, gente che atterra, gente che decolla. Noi vorremmo che la popolazione fosse consapevole del fatto che tutti stanno controllando tutto". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con i cronisti a Palazzo Madama. "Vedo che ci sono compagnie aeree che sospendono i voli, case automobilistiche e aziende alimentari che controllano, bloccano, sospendono e chiudono, tutti dicono che fanno qualcosa - sottolinea - ma noi vorremmo che la popolazione italiana avesse a nome dei vertici del governo - fra un litigio e l'altro all'interno della maggioranza - rassicurazioni sul fatto che in Italia si sta controllando chiunque e si sta facendo qualunque cosa per evitare la diffusione del contagio".

VIRUS CINA, SALVINI: 'NEL MONDO FRONTIERE CHIUSE, DA NOI APRONO I PORTI, VI SEMBRA NORMALE?'

"Vi sembra normale che nel resto del mondo chiudano frontiere, blocchino voli e mettano in quarantena chi arriva dalla Cina mentre in Italia spalancano i porti?", insiste poi ancora Salvini sui suoi canali social.

Virus Cina, interrogazione parlamentare della Lega

La Lega ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza, a prima firma del senatore Roberto Calderoli e sottoscritta dal senatore William De Vecchis, "per conoscere con la massima urgenza quali misure intenda predisporre per contrastare i rischi della diffusione del coronavirus in Italia. Dal ministro, inoltre, si attendono informazioni e chiarimenti sulle misure adottate nei confronti dei passeggeri sbarcati da Wuhan a Roma nelle ultime due settimane e sull'opportunità di porre in quarantena i passeggeri provenienti dalla città cinese o di fornire ai passeggeri chiare indicazioni sui comportamenti da assumere prima di entrare in contatto con altre persone. La Lega attende urgenti risposte perché il pericolo che questo virus rappresenta per tutto il mondo non può essere minimamente sottovalutato".

Virus Cina: Aimi (FI), attivare 'quarantena' anche in Italia

"Le notizie che arrivano dalla Cina e dalla zona di Wuhan, epicentro del coronavirus, non sono per nulla confortanti. Al netto dei numeri e della loro esattezza (sulla quale abbiamo più di una perplessità), è oggi importante capire come affrontare questo rischio in maniera razionale e sicura". Lo dichiara Enrico Aimi, senatore e capogruppo in Commissione Affari Esteri per Forza Italia. "Bene che i voli per la Cina vengano dirottati sugli aeroporti di Malpensa e Fiumicino per i controlli sanitari, ma i semplici controlli a nostro avviso appaiono insufficienti se è vero, come è stato diffuso a mezzo stampa, che il virus non dà sintomi nei primi giorni. Pertanto - sostiene - andrebbe attivato l’isolamento e il monitoraggio sanitario almeno per quindici giorni anche qui in Italia, relativamente ai passeggeri provenienti da quelle zone. Chiediamo al Ministero della Salute un intervento urgente in tal senso".

Virus Cina: M5S, vergognoso Salvini strumentalizzi vicenda

"E' vergognoso che Salvini utilizzi il suo solito metodo - ovvero creare allarmismi e alimentare paure - su una vicenda sanitaria seria come l’infezione da Coronavirus in Cina. Il governo si e’ messo dal primo istante sia attraverso la Farnesina (per salvaguardare l’incolumità dei nostri cittadini residenti in Cina) sia attraverso il ministero della Salute che ha da subito riunito una task force attiva h24 per monitorare tutti gli sviluppi e programmare gli interventi di sorveglianza e prevenzione. Il ministro Speranza lunedì ha riferito in Commissione Affari Sociali alla Camera e il nostro viceministro Pierpaolo Sileri sta seguendo attentamente tutti gli sviluppi. Strumentalizzare un problema sanitario a fini politici è quanto di più bieco si possa fare". Così, in una nota, la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama Maria Domenica Castellone.

Virus Cina: Rotta (Pd), Salvini smetta con propaganda, collabori

"Salvini, dopo aver citofonato agli innocenti, baciato i salami, finto di farsi processare, sfilato a Bibbiano e fatto selfie in mezza Emilia Romagna, si è accorto dell'emergenza internazionale legata alla diffusione del coronavirus. Buongiorno e ben svegliato. Per fortuna al governo lui non c'è". Lo afferma Alessia Rotta, vicepresidente deputati Pd. "Ci sono persone serie e competenti che da molti giorni stanno affrontando con la massima attenzione l'emergenza. L'Italia, come ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, è tra i paesi occidentali il più fornito, scrupoloso e attento nell'affrontare l'emergenza. Salvini, invece di spaventare i cittadini, che è l'unica cosa che sa fare, collabori responsabilmente con le autorità e le istituzioni. Non si lucra consenso su un'emergenza internazionale. Il leader della Lega non si smentisce mai. Sa fare solo una inutile e dannosa propaganda", conclude l'esponente dem.