Virus cinese dall'uomo dai serpenti. Isolate 4 città. Capodanno cancellato

All'origine del misterioso coronavirus che ha fatto già 17 vittime nella provincia cinese dell'Hubei potrebbero esserci i serpenti: è quanto sostengono cinque scienziati cinesi, che hanno pubblicato proprio oggi uno studio su Journal of Medical Virology. "Le nostre ricerche suggeriscono che il serpente è il più probabile serbatoio di animali selvatici del virus 2019nCoV", scrivono i cinque (Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, Xingguang Li).

Il 2019nCoV è il nome dato al nuovo coronavirus dall'Organizzazione mondiale della Sanità. I serpenti -che erano in vendita nel mercato ittico all'ingrosso Wuhan Huanan, ora chiuso- potrebbero essere all'origine della misteriosa e letale infezione alle vie respiratorie che sta mietendo vittime in queste settimane nella provincia cinese dell'Hubei.

"Molti pazienti -si legge nell'abstract pubblicato sulla rivista- sono stati esposti ad animali selvatici nel mercato all'ingrosso di frutti di mare di Huanan, dove venivano venduti anche pollame, serpenti, pipistrelli e altri animali da allevamento. Le nostre analisi suggeriscono che il 2019-nCoV possa essere un virus ricombinante tra il coronavirus del pipistrello e un coronavirus sconosciuto all'origine".

La misteriorsa polmonite è stata accertatata er la prima volta alla fine di dicembre dell'anno scorso. L'ipotesi degli scienziati è che il 2019-nCoV possa essere passato dalla specie ospite, i pipistrelli, ai serpenti e poi agli esseri umani.

VIRUS CINA: ISOLATA UNA QUARTA CITTA', RESTRIZIONI IN VIGORE DALLE 24 A CHIBI

Le autorità della provincia cinese di Hubei hanno deciso di 'isolare' Chibi, quarta città interessata dai provvedimenti restrittivi destinati a limitare i rischi di diffusione del coronavirus. Finora le limitazioni riguardavano Wuhan, Huanggang e Ezhou, con la sospensione del trasporto pubblico e dei collegamenti verso altre località. Le restrizioni saranno in vigore a partire dalla mezzanotte. La città di Chibi ha circa mezzo milione di abitanti ed è situata 120 chilometri circa a sud di Wuhan.

VIRUS CINA: PECHINO CANCELLA FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO

Le autorità di Pechino hanno deciso di annullare i festeggiamenti per il Capodanno cinese nella capitale a causa dell'emergenza del nuovo coronavirus. Nel dare l'annuncio, le autorità hanno fatto riferimento a celebrazioni "di ampia portata". "Per tenere sotto controllo l'epidemia, proteggere la salute e le vite delle persone, ridurre i raduni di massa e garantire che la popolazione possa trascorrere una festa pacifica, si è deciso di annullare a partire da oggi tutti gli eventi di ampia portata a PECHINO", afferma una nota dell'ufficio governativo Turismo e Cultura della capitale. Le autorità invitano i cittadini a rispettare le "misure di prevenzione e sostenere la decisione".

VIRUS CINA: ANCHE MACAO ANNULLA LE CELEBRAZIONI PER IL CAPODANNO

Non solo a Pechino. Anche a Macao sono stati annullati i principali festeggiamenti previsti per il Capodanno cinese. L'ufficio governativo per il Turismo ha annunciato la cancellazione degli eventi principali nel mezzo dell'allarme per la diffusione del nuovo coronavirus. La notizia, riportata dai media locali, arriva dopo che nelle ultime ore le autorità di Macao hanno confermato il secondo caso di contagio nell'ex colonia portoghese.

Virus Cina: seconda citta' in quarantena, isolata Huanggang

Dopo Wuhan, dove si e' diffuso il coronavirusall'origine dell'epidemia di polmonite che ha colpito la Cina, anche unaseconda citta' nella provincia interna cinese dello Hubei viene messa insostanziale quarantena, per evitare il diffondersi del contagio. Leautorita' della citta' di Huanggang, non lontana da Wuhan, hanno indettolo stop dei trasporti pubblici e la chiusura dei luoghi di ritrovo.Dalla mezzanotte di oggi, ora locale, si fermeranno le corse sugliautobus, anche a lunga percorrenza, e su rotaia, e verranno chiusicinema e luoghi pubblici dedicati alla cultura, al turismo eall'intrattenimento. Chiuso fino a data da stabilirsi anche il mercatocentrale della citta', secondo quanto riporta la nota emessadall'amministrazione locale. In tutti i punti di ingresso stradali dellacitta', conclude l'amministrazione, che chiede la comprensione deicittadini, verranno effettuati screening delle temperature.