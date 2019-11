Visita al cuore Donald Trump, ma la Casa Bianca: "Solo routine"

In una nota diffusa dalla portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham e dal medico di Donald Trump, Sean P. Conley, si apprende di una visita medica del presidente americano, definita "di routine" dagli stessi medici. Si escludono "dolori al petto" o che sia stato visitato per problemi cardiaci o neurologici. Il giallo e i dubbi sono nati perché della visita non si è trovato traccia nell’agenda ufficiale del presidente.