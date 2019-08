Woodstock cancellato nel 50esimo anniversario, ecco perché

Di Benny Manocchia

Chi ricorda Woodstock del 15 agosto 1969? Un evento musicale che in tre giorni trasformo' mezzo milioni di americani in "open lovers",ubriaconi e soprattutto drogati. Scene incredibili di ragazzi e ragazze ignudi sul prato, litigi e scazzottate seguiti da un popolo che

si divertiva. Ma anche apparizioni sul palcocenico dei piu' famosi cantanti rock del momento. Ne parlarono centinaia di giornali,radio e televisioni di mezzo mondo. Girarono due film. Molte ragazze "persero" i loro fidanzati. Molti giovani non vollero piu' vedere le loro fidanzate per motivi che e' meglio non spiegare. Woostock la ricordano milioni di persone. Le stesse che aspettavano di seguire l'evento il 15-18 di quest'anno. Ma,di colpo,l'annuncio che Woodstock e' stato cancellato,finito,chiuso per sempre. Addio festival nato 50 anni fa. Si puo' immaginare la reazione degli appassionati.

Perche' e' stato cancellato? Gli organizzatori parlano di "situazioni interne"non meglio identificate. Mancano i dollari,ecco. Ma anche perche' in 50 anni molte cose sono cambiate in questa nazione. E anche perche',azzardiamo noi, il festival avrebbe creato un palcoscenico aperto per incredibili,pericolosissimi scontri politici