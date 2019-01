Ex sindaco Moratti: autonomie regionali sì, ma con equilibrio

SCHIAFFO 1 Letizia Moratti, ex sindaco di Milano. Dopo l’esperienza di governo della città si è ritirata dalla politica attiva per dedicarsi ai più bisognosi. Oggi la città le propone la più orgogliosa onorificenza che un milanese possa ricevere: l’Ambrogino d’Oro. La stessa Milano che non solo non l’ha riconfermata ma neppure, evidentemente, mai capita. Ed ora, quelli che l’hanno sempre attaccata, la vogliono pensionare così. Farebbe bene a rifiutare. Una lezione per tutti.

L'ex sindaco di Milano Letizia Moratti favorevole alle autonomie regionali, ma con equilibrio

A margine di un evento a Napoli, parlando della questione autonomie regionali, l'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha dichiarato: "Dobbiamo difendere uno Stato che è a favore di tutti, rispettando le differenze che ci sono nelle diverse Regioni. Autonomie sì, ma con equilibrio per non creare disparità che possono essere nocive per la coesione sociale"

La Moratti, oggi presidente della E4Impact Foundation, ha inoltre presentato il progetto "Insieme per l'Africa", realizzato con Confindustria e la Comunità San Patrignano, spiengando che "L'Africa è un grande continente con circa 29 milioni di giovani che entrano in età lavorativa ogni anno. E' importante creare opportunità di lavoro per i giovani africani; per le imprese italiane è un'opportunità, perché l'Africa ha una complementarietà rispetto a tante nostre industrie di eccellenza. Le nostre industrie possono creare partnership aprendo un nuovo mercato interessante, perché la crescita dell'Africa in termini di Pil è importante."