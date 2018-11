FACEBACK ELIMINA LE RUGHE DELLA MARIONETTA E DONA TENSIONE AL VOLTO

Dopo i 45/50 anni di età, la pelle del viso diventa sempre più sottile, compaiono i tipici solchi nasolabiali e nasogenieni, la mandibola diminuisce di spessore, il grasso per la forza di gravità tende a spostarsi verso il basso, localizzandosi ai lati della bocca, formando le tipiche rughe a marionetta e determinando un vero e proprio cambiamento del volto.

La radiofrequenza Faceback è il lifting senza bisturi, non chirurgico e non invasivo, per definire i contorni mandibolari e del volto, eliminare le rughe della marionetta e correggere gli inestetismi dell’età, in particolar modo le lassità, lievi, moderate e avanzate, dei tessuti cutanei del viso.

Il trattamento consiste in una radiofrequenza monopolare munita di più elettrodi intercambiabili che agiscono nella profondità della pelle, sciogliendo l’adipe localizzato e determinando contemporaneamente un effetto di tensione della cute, contrastando l’invecchiamento del volto senza stravolgerlo in modo del tutto innaturale, come spesso accade negli interventi chirurgici tradizionali.

Come avviene il trattamento:



Dopo aver fatto accomodare il paziente sul lettino, il medico disegna la zona trattare, corrispondente al triangolo della marionetta.

Lasciato agire l’anestetico per circa un’ora, si procede con il trattamento vero e proprio.

Nella 1° fase, il primo elettrodo utilizzato è quello più lungo, di 0.5 millimetri, con la punta triangolare: viene posto nella zona della marionetta dove è presente l’accumulo di grasso e, tramite una leggera pressione, penetra nel tessuto sottostante.

L’elettrodo genera calore e scioglie l’adipe profondo localizzato.

L’azione esercitata da questo primo elettrodo, si completa con il secondo, a forma di tridente, di 0.1 millimetri, che agisce nella zona superficiale della mandibola, determinando tensione, rigenerazione del collagene e delle fibre elastiche.



Durata del trattamento:



1 ora di anestetico.

30/40 minuti di trattamento.

Quante sedute occorrono:

Il numero di sedute varia a seconda del paziente: saranno necessari più trattamenti, nel caso in cui siano presenti più accumuli di grasso localizzato e qualora la pelle risultasse maggiormente segnata dalle rughe a marionetta.

In linea generale, il numero di sedute varia da 1 a 3 a seconda del paziente.

Durata dell’effetto del trattamento:

2/3 anni.

Risultati:





Elimina le rughe a marionetta

Rimodella viso e collo

Definisce i contorni mandibolari e del volto



Evita il bisturi

Migliora notevolmente il tono della pelle

Riduce le rughe e il rilassamento cutaneo

Rassoda la pelle flaccida

Aumenta il livello di collagene

Riduce la comparsa del doppio mento

Migliora la luminosità della pelle

No down time: si può tornare subito all’attività lavorativa regolarmente

I risultati massimi si avranno a distanza di due mesi.

Tempi di recupero:

2/3 giorni di gonfiore che qualsiasi make-up è in grado di nascondere.