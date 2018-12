Natale e Capodanno in Puglia con CDSHotels

Ancora indimenticabili festività di fine anno, firmate CDSHotels. Tra leccornie di cioccolato&scotch e corsi sulle decorazioni natalizie, c’è da godere di pacchetti benessere ed esclusivi party, optando per l’elegante Grand Hotel Riviera a Santa Maria al Bagno o il romantico Basiliani resort&Spa a Otranto. Ma vediamo quali sono una per una le offerte.



PONTE DELL’IMMACOLATA AL BASILIANI Per arrivare in forma alle festività natalizie il Basiliani resort&Spa propone imperdibili pacchetti benessere con soggiorno tra il 7 e il 9 dicembre nella più grande Spa del Salento, Il Melograno. E per rendere la propria casa più romantica, è stato ideato la domenica mattina 9 dicembre, anche un corso a numero chiuso, sulle decorazioni natalizie, tenuto da una talentuosa esperta e aperto anche agli esterni (ma solo su prenotazione). .



IL PACCHETTO COMPLETO L’arrivo è previsto il 7 dicembre dopo le 16 ed ecco subito un benvenuto con dolcetti tipici salentini al Bar. A cena ci saranno anche le tipiche pucce salentine dell’Immacolata farcite con tonno. .



L’8 dicembre risveglio goloso con i dolci salentini e la frutta fresca. Degustazione di tisane al bar con angolo lettura e… a pranzo dell’Immacolata ecco la ‘mpittulata al centro tavola, le palline di pasta fritta, tipiche salentine che si gustavano durante le festività natalizie proprio a partire dall’Immacolata, festa tanto attesa dai grandi e soprattutto dai bambini. Serata a ritmo di swing e canti di Natale. Il 9 dicembre colazione a buffet con dolcetti e frutta e un bel corso di addobbi e decorazioni natalizie assieme alla talentuosa allestitrice. E dopo pranzo check out tranquillo. I fortunati che hanno la possibilità di prolungare il soggiorno avranno diritto ad ulteriori sconti per le notti successive o precedenti. Info: https://www.cdshotels.it/basiliani/immacolata-2018/.



BASILIANI, TUTTA LA MAGIA DEL NATALE DIVERTIMENTO PER I BIMBI E RELAX PER I GENITORI. Vigilia di Natale con cena da quattro portate al Basiliani tra canti di Natale, giochi da tavola e i tradizionali giochi di carte. Il mattino dopo, risveglio con ricca colazione a buffet. E per consentire alle mamme e i papà di staccare la spina e rilassarsi nel centro benessere, ecco scendere in campo anche il miniclub con lo scopo di intrattenere e divertire i piccoli. Pranzo di Natale servito al tavolo e ricco buffet di frutta e dolci con Sorpresa natalizia. Nel pomeriggio passeggiata libera per la magnifica città di Otranto, che sarà seguita da una cena con tombolone di Natale e ricchi premi. Infine il 26 colazione a buffet con dolcetti e frutta e partenza tranquilla nel tardo pomeriggio. Anche in questo caso i fortunati che potranno prolungare il proprio soggiorno avranno sconti eccezionali. https://www.cdshotels.it/basiliani/natale-2018/.



CAPODANNO “UNA NOTTE A POIS” nel BASILIANI. Si chiama Capodanno “Una Notte a pois”, si legge allegria e spensieratezza. Sono queste le emozioni che regalerà il Capodanno al Basiliani, dove si profila un San Silvestro indimenticabile, una serata tutta a pois con band rock and roll anni ’50 e serata danzante con dj per aspettare la prima alba dell’anno. Imperdibile l’appuntamento con la Spa “Il Melograno” con i percorsi benessere di cui si potrà usufruire, pur avendo figli piccoli al seguito. Per loro è previsto il mini-club a orari prestabiliti. E… mentre i bimbi riposeranno in camera, dalla mezzanotte in poi… disco party con i grandi classici danzanti dagli anni ’50 agli anni ’80. Per gli ospiti più sbarazzini, omaggi a pois, in tema con la serata. Prezzi super scontati a coloro che decideranno di fermarsi notti in più sia prima che dopo il Capodanno. https://www.cdshotels.it/basiliani/capodanno-2019/.



CAPODANNO “Scotch&chocolate” Al GRAND HOTEL RIVIERA. Irresistibile il richiamo del Grand Hotel Riviera, l’elegante quattro stelle superior del gruppo CDSHotels, affacciato sulla baia di Santa Maria al Bagno, golfo di Gallipoli. Cenone con golose raffinatezze al ritmo di musica live rock and blues! E allo scoccare della mezzanotte, dopo il brindisi di rito, scenderà in campo un maestro cioccolatiere che descriverà le diverse tipologie di cioccolato e consiglierà alcuni abbinamenti con wisky e rum. Per i palati più esigenti non mancheranno i sigari cubani… mentre si potrà ballare fino all’alba grazie al “Get togheter Party”. L’indomani mattina, ad attendere gli ospiti ci sarà una ricca colazione con torte al cioccolato! E dopo il raffinato pranzo con servizio al tavolo, comoda partenza per inaugurare al meglio il nuovo Anno. Anche al Grand Hotel Riviera i più fortunati potranno godere di notti aggiuntive a prezzi scontatissimi.

https://www.cdshotels.it/grand-hotel-riviera/capodanno-2019/.



www.cdshotels.it.



Info e prenotazioni dirette: +39 0832.351321 (int.1) info@cdshotels.it