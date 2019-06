FI, Berlusconi: "Toti? In passato chi uscito non ha avuto successo"

"No, nessuna paura, da sempre credo che non ci sia possibilita' di affermarsi per un partito che voglia ripetere Forza Italia". Cosi' il leader di FI, Silvio Berlusconi, ha risposto a chi gli chiedeva se avesse paura di un'eventuale fuoriuscita del governatore ligure, Giovanni Toti, da Forza Italia. "Altre volte - ha aggiunto Berlusconi a margine di un evento a Milano - chi e' uscito da Forza Italia e ha cercato di fare un partito mi sembra che non abbia avuto successo, quindi credo che si ripeta la stessa storia di tutte le altre volte".