Cartoomics 2020 in Fiera Milano: fumetti, gaming, editoria

Non solo fumetti ma anche gaming, entertainment, editoria e nuovi spazi espositivi per Cartoomics 2020, l’evento di Fiera Milano tradizionalmente dedicato al mondo del fumetto, che darà vita a uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale.

LE DATE - Dal 13 al 15 marzo Fiera Milano trasforma il suo quartiere espositivo in un vero e proprio consumer show che avrà tra i suoi protagonisti il mondo dei fumetti, il gaming, l’entertainment, inteso come serie tv, ma anche cinema, concerti e la narrativa digitale.

I NUOVI SPAZI – La 27esima edizione di Cartoomics sarà caratterizzata da un nuovo concept espositivo dei padiglioni, strutturato con aree più ampie e funzionali per facilitare l’interazione tra appassionati di comics, cartoon, gamers ed espositori. Giochi di luce, aree relax e photo opportunity con elementi tematizzati per generare interazioni e condivisione sui social, definiranno speciali atmosfere in ogni padiglione per coinvolgere i visitatori in ogni momento della giornata. Inoltre, sarà allestito un grande palco che sarà il fulcro dell’evento dove si esibiranno youtuber, influencer, gamer e guest star, ma che ospiterà anche i panel e i talk con gli autori e i principali ospiti.

TELL MI – Nasce TELL MI, la cornice espositiva di Cartoomics dedicata alle nuove proposte editoriali – libri, audiolibri, e-books – e che ospiterà grandi e piccoli editori, che porteranno in manifestazione i migliori autori della narrativa fantasy. Uno spazio – quest’ultimo – che ospiterà numerosi incontri, interviste con gli autori e momenti di “firmacopie”, dove i lettori potranno conoscere i loro autori preferiti e interagire con loro.

LA SINERGIA CON MILAN GAMES WEEK - Altra novità dell’evento sarà la PG Arena, un vero e proprio teatro dedicato all’esport, a firma Milan Games Week e PG Esports, il Tournament Organizer leader in Italia nel settore esports. La PG Arena rappresenta alla perfezione la forte sinergia tra MGW, il più grande consumer show italiano dedicato al mondo dei videogiochi, e Cartoomics e sarà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di gaming o del sempre più crescente mondo degli sport digitali competitivi.

BIGLIETTERIA - È online la campagna ticketing che offre una serie di promozioni per consentire ai visitatori di acquistare il titolo di ingresso singolo o quello per più giornate. Per ulteriori info: https://www.cartoomics.it/orari-prezzi-biglietti/