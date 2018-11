"China Change, China Chance": convegno in Fiera Milano

La Cina ormai da tempo non è più un produttore conto terzi a basso costo, ma un player geopolitico a tutto campo che attua nel Mediterraneo le proprie strategie commerciali: basti pensare che dal 2016 il Porto greco del Pireo è gestito interamente da una compagnia cinese, come lo è in Italia il porto di Vado Ligure, e che la politica della “Via della Seta” rappresenta dal 2013 un paradigma di scambio intorno a cui ruotano interessi politici e commerciali di numerosi Stati di Asia ed Europa.

Gli scambi sempre più importanti tra Europa e Cina chiamano fortemente in causa il mondo italiano della logistica e dei trasporti, offrendo interessanti opportunità in un contesto in evoluzione. Il convegno/evento “China Change, China Chance”, Il Dragone nel Mediterraneo: nuove opportunità e scenari per l’economia italiana, che si terrà a Fiera Milano domani 28 novembre (Centro Congressi Stella Polare, Sala Martini, ore 10.00), analizzerà il fenomeno delle relazioni commerciali cinesi con l’Italia all’interno del nostro Paese, partendo dalle dinamiche attuali per individuare potenzialità e nuove linee di sviluppo che il mondo del trasporto e della logistica è invitato a cogliere.

Organizzato da Transpotec Logitec Lab – laboratorio di contenuti che idealmente riunisce gli appuntamenti formativi legati a Transpotec Logitec, manifestazione di Fiera Milano dedicata a trasporto e logistica – e realizzato con il supporto tecnico-scientifico di Passion4Mobility, “China Change, China Chance” mostrerà una fotografia delle mosse cinesi nel Mediterraneo con l’obiettivo di rendere ancora più competitivo il ruolo dell’Italia nella strategia commerciale del gigante asiatico.

Gli operatori della logistica e trasporti sono infatti chiamati a cogliere una opportunità di nuovo business, forti del loro know-how e dell’alto livello tecnologico delle loro proposte, che può consentirgli di entrare con successo in un mercato altamente competitivo, guardato oggi con interesse dagli operatori logistici di diversi Paesi europei. E il primo step non può che essere conoscere il proprio interlocutore trovando un linguaggio comune e imparando ad approcciare una cultura lontana da quella occidentale. Il convegno sarà pertanto caratterizzato anche da “inserti culturali” pensati per far scoprire usi e costumi della cultura cinese: si tratta di un fattore tutt’altro che marginale, utile a creare un rapporto di conoscenza e rispetto personale, oltre che professionale, con gli imprenditori cinesi e senza il quale si possono generare incomprensioni che potrebbero mettere a rischio il dialogo, ma soprattutto il business.

La conoscenza reciproca è dunque fondamentale: Italia e Cina, sono, infatti, già molto più vicine di quanto si possa pensare. Le eccellenze del Made in Italy – le celebri quattro A (Abbigliamento, Arredamento, Alimentari e Automazione) – rappresentano ormai uno status symbol altamente ricercato per la nascente borghesia cinese: il Paese del Dragone rappresenta anche un bacino sempre più attrattivo per i nostri prodotti. Soltanto i Millennials in Cina sono 410 milioni di persone, dotate di un’alta propensione alla spesa: secondo uno studio McKinsey, il 39% è disposto a pagare di più per prodotti a basso impatto ambientale e il 58% ama comprare ciò che desidera senza curarsi del prezzo.

Ma non possiamo non considerare che la Cina è arrivata ormai in Europa e che gli investimenti cinesi nel nostro Paese sono decisamente in crescita: sono 641 le imprese italiane a partecipazione cinese per un fatturato totale di circa 18 miliardi di Euro ed il 41% di esse si trova in Lombardia (fonte: Fondazione Italia-Cina).

In questo senso, fondamentale diventa lo sviluppo dell’intermodalità in Italia, nodo indispensabile per rendere sempre più agile lo scambio di merci da e verso Oriente: la quinta A delle eccellenze italiane per il mercato cinese potrebbe dunque essere rappresentata proprio dall’Autotrasporto e dalla Logistica, grazie a competenze e tecnologie già presenti e a nuove strategie per rendere questi servizi ancora più efficienti.

Così, in attesa di Transpotec Logitec 2019, in programma dal 21 al 24 febbraio a Verona, Milano accoglie il settore della logistica e dell’autotrasporto. L’aggiornamento e la formazione intorno alle sfide più importanti per il settore torneranno protagonisti all’interno della manifestazione di febbraio, grazie a un ricco calendario di convegni che offrirà agli operatori numerose opportunità per crescere e favorire lo sviluppo di comparti strategici per l’intero Paese.