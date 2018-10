Eicma, 1.200 brand attesi a Fiera Milano-Rho dal 6 all'11 novembre

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano, – Sono oltre 1.200 i brand che quest’anno metteranno in mostra le loro novità all’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, in programma a Fiera Milano-Rho dal 6 all’11 novembre 2018 (le giornate del 6 e 7 saranno dedicate esclusivamente alla stampa e agli operatori). La 76° Edizione di EICMA, presentata stamane a Palazzo Lombardia dal Presidente Andrea Dell’Orto - e che ha visto la partecipazione di Attilio Fontana (Presidente di Regione Lombardia), Pierluigi Cocchini (CEO di Rinascente) e Mauro Federzoni (Direttore Regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo) -, si conferma punto di riferimento indiscusso per l’industria delle due ruote e rafforza la propria attrattività globale con oltre la metà di espositori esteri provenienti da 42 diversi Paesi.

Milano e l’Italia si apprestano quindi a diventare ancora una volta capitale mondiale del settore in una sei giorni da vivere tutta d’un fiato tra anteprime, nuovi concept e nuovi modelli. Una vocazione confermata dal Presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto, che ha sottolineato come “questo evento espositivo rappresenti la più importante vetrina globale di un’industria che continua a trasformarsi in modo esemplare e a produrre eccellenza, puntando sull’innovazione e su una grande capacità di leggere il mercato”. “Circa il 27% degli espositori diretti di quest’anno – ha aggiunto Dell’Orto - è rappresentato da nuovi iscritti e ritorni: sono aziende nazionali ed internazionali che vedono in EICMA e nel nostro Paese un’opportunità imperdibile, sostenuta anche da un mercato interno che registra un costante trend positivo”. Ma EICMA è innanzitutto un evento espositivo a trecentosessanta gradi atteso da centinaia di migliaia di amanti delle due ruote, che ogni anno popolano quello che Dell’Orto ha definito “il più grande contenitore al mondo di passione”.

Fuori e dentro i sei padiglioni di Fiera Milano-Rho occupati da questa edizione, gli appassionati potranno infatti vivere un’esperienza di visita coinvolgente, forte anche dell’offerta rappresentata dalle aree speciali dedicate all’E-Bike, ancora più grande e ricca, alle Start Up e al mondo dell’innovazione nella mobilità, al Turismo su due ruote e al commercio di veicoli usati, moto d’epoca e accessori nel Temporary Bikers Shop.

Immancabile poi l’area esterna MotoLive, l’adrenalinico spazio racing di EICMA, che ospiterà gare titolate, show, musica e spettacoli di intrattenimento. Su impulso del Presidente Dell’Orto, EICMA 2018 non esaurirà la propria energia dentro i confini del quartiere espositivo, ma attraverso RIDEMOOD, contenitore di un ricco ed articolato palinsesto di eventi, collaborazioni ed appuntamenti all’interno della città, porterà lo spirito dell’Esposizione e la passione delle due ruote per le vie del capoluogo lombardo. Con la vendita dei biglietti on line direttamente sul sito di EICMA, il concorso a premi collegato ai titoli d’ingresso che mette in palio numerosi premi prestigiosi e una rinnovata cerimonia d’inaugurazione-evento (6 novembre), la contaminazione urbana di RIDEMOOD è per questa edizione una delle novità più significative, che culminerà sabato 10 novembre all’Alcatraz di Milano con EICMALAND, il primo grande party serale dedicato alle due ruote.

"Sul territorio lombardo - ha detto il presidente di Regione lombardia Attilio Fontana - si sono prodotte moto che hanno fatto la storia del motociclismo. Ringrazio Eicma che consente di esaltare questa grande tradizione lombarda e trasformare per sei giorni la nostra regione nella capitale internazionale delle due ruote. Come il Salone del Mobile, tutti gli eventi satellite realizzati all'esterno dell'esposizione contribuiscono, inoltre, ad accrescere l'attrattività di questo evento e della città di Milano". Il Governatore ha poi sottolineato la grande opportunità che Eicma offre per la sensibilizzazione verso un tema importante come la mobilità sostenibile. "Questa importante manifestazione - ha affermato - ci consente di trasmettere un messaggio importante per l'utilizzo di una mobilità green, in rispetto dell'ambiente. Come Regione stiamo adottando numerose iniziative in tal senso che vanno dalla promozione dell'utilizzo delle due ruote, sia moto che bici, alla riduzione e controllo dell'utilizzo degli impianti di riscaldamento. "Un grande evento internazionale come l'Eicma rappresenta per gli appassionati un'opportunità unica per ammirare novità e sviluppi tecnologici del settore, per le aziende italiane e per il territorio un'occasione di crescita e sviluppo anche in termini di immagine" ha commentato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi. "Un salone che, da amante delle due ruote, sia a pedali sia a motore, e da lombardo - ha continuato Rossi - sento particolarmente vicino anche perchè offre un palcoscenico speciale alle realtà produttive della nostra regione, dove sono nati marchi che hanno fatto la storia del motociclismo, come la Moto Guzzi e la MV Agusta, e dove risiedono aziende che rappresentano l'eccellenza del settore".

Alla presentazione della 76esima edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori è intervenuto anche il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala. "Nel nostro piano regionale - ha detto Sala - Ricerca e Innovazione hanno un ruolo fondamentale e sono anche due componenti strategiche, insieme alla tradizione, delle imprese che producono cicli e motocicli. E' una formula vincente". "Grazie a Eicma - ha proseguito il vicepresidente - si è sviluppato un indotto che consente a moltissime aziende di collaborare con partner e fornitori di aziende del comparto. In un momento caratterizzato dal fatto che il ciclo ha vissuto un periodo di crisi, la componente innovazione e questa grande manifestazione che mette la Lombardia al centro del mondo, costituiscono un'opportunità straordinaria per favorire la crescita. E, come sempre, Regione Lombardia sarà al fianco delle imprese". L'industria delle due ruote impiega circa 20.000 dipendenti e fattura oltre 5 miliardi di euro. La produzione italiana di biciclette (2,3 milioni di unità) e motocicli (300.000 esemplari) occupa il primo posto a livello europeo. Nel nostro Paese operano nel settore circa 5.000 punti vendita e il commercio di bici, moto, ciclomotori, scooter, componenti e accessori - considerando anche l'indotto - dà lavoro a circa 60.000 addetti.