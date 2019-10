Eicma 2019: otto padiglioni e 1.800 espositori da 40 Paesi

Otto padiglioni riempiti da 1.800 espositori provenienti da 40 Paesi. L'edizione numero 77 dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le giornate del 5 e 6 saranno dedicate esclusivamente alla stampa e agli operatori), sara' il palcoscenico del fermento tecnologico che vive all'interno dell'industria delle due ruote e dentro il futuro della mobilita'.

L'evento e' stato presentato questa mattina a Milano, al Belvedere di Palazzo Pirelli, in una conferenza stampa che, insieme al presidente di Eicma S.p.A., Andrea Dell'Orto, ha visto la partecipazione del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, quello della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, dell'amministratore Delegato di Fiera Milano S.p.A. Fabrizio Curci, del direttore delle relazioni esterne di ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) Giovanni Rodia e del direttore regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo Mauro Federzoni.

Nel suo intervento, Dell'Orto ha sottolineto che "quest'anno quasi il 60% degli espositori proviene dall'estero e che analogamente e' sempre piu' in ascesa anche la partecipazione degli operatori e dei media internazionali". In questo orizzonte, ha aggiunto, "il Made in Italy gioca ancora un ruolo molto importante: l'intera filiera nazionale legata alla due ruote e' protagonista nel mondo per qualita', stile, sostenibilita' e innovazione".

Il motto della 77esima edizione 'Moto rivoluzionario' vuole essere un tributo proprio al dinamismo di tutta l'industria di riferimento e alla sua capacita' di spostare sempre piu' in avanti i confini dello sviluppo tecnologico. Rispetto alla scorsa edizione, il salone si svolgera' in otto padiglioni (nel 2018 erano sei). Ci saranno e centinaia di anteprime, concept e nuovi modelli. E anche la presenza sempre numerosa di piloti, vip, autorita' e lo spettacolo dell'area esterna MotoLive, il contenitore racing di Eicma, dove il pubblico potra' assistere gratuitamente a competizioni e show, con musica e spettacoli di intrattenimento. Spazio anche al fenomeno E-Bike, le biciclette a pedalata assistita che - novita' di questa edizione - potranno anche essere testate dal pubblico su una pista coperta. Ma lo spettacolo di Eicma non finisce dentro il quartiere fieristico. Con Ridemood, lo spirito dell'evento espositivo continuera' anche quest'anno a vivere in citta' attraverso un palinsesto di iniziative, collaborazioni ed eventi gratuiti coordinato da Eicma, che nei quartieri piu' vivi e significativi di Milano racconteranno l'anima e l'attitudine dell'universo a due ruote.

Il +6,4% delle immatricolazioni nei primi 9 mesi dell'anno e' il risultato di un'accelerazione delle moto (+8,6%) e di un incremento degli scooter (+4,8%). A perdere volumi sono invece i 'cinquantini', - 4,2%. Le quote rispettive vedono gli scooter rappresentare il 56% del mercato, mentre le moto sono il 44%. Il venduto delle 2 ruote (moto e scooter immatricolati + 50cc) da gennaio a settembre 2019 supera i 213.500 pezzi, mentre le previsioni per l'anno stimano un totale di circa 250.000 veicoli. Nel 2018 in Europa sono stati immatricolati 47.179 motoveicoli elettrici (+36% su 2017), corrispondenti al 3,7% del mercato endotermico (1.277.708 unita').

Il nostro Paese, con 3.600 veicoli venduti nel 2018 (+44% su 2017), raccoglie il 7,6% del mercato europeo. Nell'era della sharing economy, con una straordinaria crescita di bikesharing a postazione fissa e free floating (+147% solo nel 2017 e una flotta di circa 40mila mezzi sul territorio), il mercato interno delle biciclette continua a tenere. Sono infatti 1.595.000 le biciclette vendute nel 2018. Confindustria Ancma stima una vendita di 173.000 pezzi, pari a +16,8% rispetto al 2017. Anche la produzione, grazie all'introduzione dei dazi antidumping Ue sulla concorrenza delle biciclette elettriche provenienti dalla Cina, vola a 102.000 pezzi, il 290% in piu' rispetto al 2017. Numeri importanti che si riflettono sull'export delle bici a pedalata assistita, che nel 2018 raggiunge un valore di 42 milioni di euro, +300% sull'anno precedente. L'industria delle due ruote, secondo i dati forniti alla presentazione della 77esima edizione di Eicma, impiega circa 20.000 dipendenti diretti e fattura oltre 5 miliardi di euro. La produzione italiana di motocicli (350mila unita') e di biciclette (2,4 milioni unita') occupa saldamente il primo posto a livello europeo. In Italia il settore conta complessivamente piu' di 5.000 punti vendita: il commercio di bici, moto, ciclomotori, scooter, componenti e accessori, con il loro indotto, da' lavoro a circa 60.000 persone.