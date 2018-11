Fiera, Host 2019: oltre 1200 espositori confermati

Dal boom della ristorazione stellata negli hotel fino alla pasticceria e caffetteria che si fa movida incontrando la mixology: il fuoricasa è in gran fermento per rispondere a un mercato in crescita: in Italia, secondo Censis-Coldiretti, vale oltre 78 miliardi di euro e cresce dell’8% l’anno. Al mangiar fuori si destina il 35% della spesa turistica (oltre 30 miliardi) e 4,1 milioni di italiani si avvalgono anche del food delivery.

Tra questi continui cambiamenti, come possono gli operatori anticipare i trend? E trasformarli in opportunità di business? La risposta allo stato dell’arte è HostMilano, la manifestazione direttamente organizzata da Fiera Milano, leader nell’ospitalità professionale, la cui 41a edizione si terrà a fieramilano dal 18 al 22 ottobre 2019.

Una leadership che nasce dall’innovazione

È da questa capacità di anticipare che nasce la leadership di HostMilano: a un anno dall’inaugurazione sono già 1.251 le aziende che hanno confermato la loro partecipazione, delle quali il 44,7% internazionali da 45 Paesi tra cui le new entry Albania, Lettonia e Colombia. I primi 7 paesi per espositori sono Germania, Spagna, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Portogallo mentre per tasso di crescita spiccano Spagna e Regno Unito.

Grazie al continuo scouting in collaborazione con ICE Agenzia saranno oltre 1.500 gli hosted buyer da 80 Paesi, con l’80% di turnover e con un focus su USA, Canada, Medio Oriente, UAE, Cina, Russia. Notevole anche la copertura media con almeno 100 giornalisti invitati e una pianificazione su oltre 75 realtà editoriali internazionali in particolare da Europa, Asia, America, Medio Oriente. La manifestazione può contare inoltre su accordi istituzionali con importanti associazioni internazionali quali FCSI – Foodservice Consultants Society International, Restaurants Canada, CEDA (UK) e AFEHC (Spagna), oltre che con autorevoli associazioni italiane.

Un concept che valorizza gli incroci tra settori

Grande punto di forza della manifestazione si conferma il concept per macro-aree, che anche in questa edizione vedrà un’ulteriore intensificazione della complementarità tra filiere in linea con le dinamiche di mercato.

La macro-area Ristorazione – Pane-Pizza-Pasta vale per il 48% delle aziende e registra la forte crescita di Pane-Pizza-Pasta. Un settore in cui oggi convivono tendenze anche molto diverse, accomunate da una caratteristica: dai sempre più curati food truck ai locali monoprodotto la parola d’ordine è “avvolgere” il cliente in un’esperienza immersiva con un format “pensato” fin nel più piccolo dettaglio.

Altro storico punto di forza è la macro-area Bar-Macchine Caffè-Vending – Caffè-Tea – Gelato-Pastry con il 34%. E il mantra di questo settore è sempre più “contaminazione”. Se l’incontro fra gelateria-pasticceria – che continua a crescere come spazi espositivi – e mondo del caffè è ormai un fatto acquisito, il prossimo step è il matrimonio con la mixology, che sta aprendo al comparto nuove occasioni di consumo nell’arco della giornata, come il dopocena.E il gelato? Non più solo bar e pasticcerie: il trend è che ormai anche hotel e ristoranti lo integrano nella propria offerta. Cresce però, la voglia di prodotti alternativi, magari privi di latte e derivati, oppure gluten-free e ipocalorici, oltre che vegani. Tendenze che richiedono un nuovo modo di approcciarsi al prodotto, più integrato, valorizzando le commistioni facilitate dal concept di HostMilano.

Non solo. Continua la crescita della cultura del caffè, grazie a consumatori sempre più attenti alle origini della materia prima – ormai quasi dei terroir come per i vini – che vanno alla ricerca di caffè monorigine o biologici e che amano sperimentare nuove modalità di estrazione oltre ai classici espresso o filtrato, come il dripper, l’aero press o la cold brew.

Conta per il restante 18%, ma fa segnare uno dei più elevati tassi di incremento la macro-area Arredo-Tavola-Tecnologia. E se il fuoricasa rappresenta ormai un momento di validazione del proprio stile di vita, il format e il layout sono oggi imprescindibili nel successo di qualsiasi progetto. Sempre più centrali dunque contract e consulenza, oltre all’hi-tech che aiuta a integrare l’esperienza della socialità online con la convivialità “fisica”.

Crescita professionale in primo piano

HostMilano 2019 si caratterizza inoltre per l’attenzione alla crescita delle competenze professionali, grazie a un ricco palinsesto di almeno 500 eventi tra workshop, presentazioni di dati e ricerche, degustazioni, approfondimenti formativi e appassionanti competizioni.

In collaborazione con POLI.design, spin-off del Politecnico di Milano, ritorna il riconoscimento Smart Label riservato ai prodotti e servizi più innovativi, completato quest’anno dai workshop Design Talks. Patrocinato da ADI - Associazione per il Disegno Industriale, SMART Label evidenzia la capacità del settore di andare oltre gli schemi nel rinnovare l’offerta: 497 le candidature nelle ultime tre edizioni, 156 aziende premiate Label e oltre 20 riconoscimenti speciali – le Innovation SMART Label – a prodotti capaci di determinare significative evoluzioni.

Sono inoltre in corso le selezioni dei finalisti che parteciperanno all’edizione 2019 del Campionato Mondiale di Cake Designers FIPGC e del Campionato Mondiale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC organizzati dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. I campionati, a cadenza biennale, si terranno per la terza volta nel corso di HostMilano, rispettivamente il 19 e 20 ottobre 2019 e il 21 e 22 ottobre 2019. Per entrambi i campionati, l’affascinante tema di questa edizione è Arte e Tradizione Nazionale del Paese di Appartenenza: una festa di tanti gusti e colori, in cui ogni Nazionale porterà aromi e ingredienti diversi, reinterpretando in modo contemporaneo la tradizione pasticcera locale. Decine di altri eventi sono in via di definizione e i dettagli verranno man mano comunicati durante i mesi che si separano dall’inizio della manifestazione.

Di grande rilievo anche il Campionato Europeo della Pizza a cura di Pizza e Pasta Italiana e Scuola Italiana Pizzaioli, gli show-cooking in collaborazione con APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani e il VI Gran Premio della Caffetteria Italiana a cura di AICAF - Accademia Italiana Maestri del caffè e ALTOGA - Associazione Lombarda Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari.