Fiera Milano, approvato il bilancio: ricavi a 219,5 milioni

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio nell’Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).

Bilancio 2017. L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 219,5 milioni di euro (+27% rispetto al 2016) e una perdita di 0,9 milioni di euro in miglioramento rispetto alla perdita di 25,2 milioni di euro.

Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, che ha chiuso con ricavi pari a 271,3 milioni di euro, in progresso del 23% rispetto al 2016, e un utile netto di 1,7 milioni in forte crescita rispetto alla perdita netta di 22,9 milioni dell’esercizio 2016. E’ stata infine presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Nomina del Collegio Sindacale. L’Assemblea ha nominato per gli esercizi 2018-2020, Sindaci effettivi Riccardo Raul Bauer, Daniele Federico Monarca e Mariella Tagliabue. Sindaci supplenti sono stati nominati Daniele Beretta e Marina Scandurra.

E’ stata determinata, inoltre, la remunerazione del Collegio Sindacale come segue: compenso annuo lordo pari a Euro 50.000 per il presidente ed Euro 35.000 per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

I curricula vitae dei Sindaci sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

Relazione sulla Remunerazione. L’Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Piano di incentivazione. L’Assemblea ha approvato un piano di incentivazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 denominato “Piano di Performance Shares 2018-2019”, strutturato nella forma mista cash e performance shares”. L’Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano stesso.

Acquisto e disposizione azioni proprie. L’Assemblea ha approvato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente. L’autorizzazione all’acquisto ha una validità di 18 mesi e prevede che il numero massimo delle azioni acquistate non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il 20% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell’ambito di piani di incentivazione azionaria.