Fiera Milano: BIT 2019 chiude con oltre 43mila visitatori

Si è conclusa un’edizione molto positiva di BitMilano con un alto grado di soddisfazione dei 1.300 espositori in rappresentanza di oltre 100 destinazioni in Italia e nel mondo e oltre 43.000 visitatori. Il grande successo della manifestazione è stato testimoniato anche dal forte impatto mediatico riscontrato sui canali social. Il traffico in rete (su www.bit.fieramilano.it e sui profili social Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin) ha catalizzato l’attenzione di 700.000 persone durante i 3 giorni di manifestazione. In particolare è stato il canale Twitter a riscuotere il maggior coinvolgimento di utenti. L’utilizzo dell’hashtag #Bit2019 ha fatto registrate oltre 1,2 milioni di visualizzazioni. La mostra ha inoltre accolto più di 1.900 giornalisti accreditati.



Un’edizione che ha premiato quindi la qualità dei contenuti, che in Bit sono stati veicolati attraverso l’area tematica Bit: Bringing Innovation into Travel, a cura di Fiera Milano Media, che ha focalizzato l’attenzione soprattutto su due temi: il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel disegnare viaggi personalizzati da affidare alle cure e all'ospitalità degli operatori e la sostenibilità come motore centrale delle città per attrarre nuovi talenti e sempre più turismo. Più di 7.000 partecipanti sono stati coinvolti nei 141 eventi, integrati da momenti di approfondimento nelle aree specializzate, e alle decine di iniziative di presentazione e formative direttamente organizzate dagli espositori.



Grande soddisfazione anche da parte dei Paesi stranieri e delle regioni italiane presenti tra gli espositori. In tre giorni di mostra hanno visto la presenza di oltre 1.500 buyer profilati italiani ed esteri provenienti da 67 Paesi. Oltre al numeroso pubblico e ai buyer selezionati, Bit è stato il luogo di incontro per molte cariche istituzionali internazionali e nazionali. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione anche del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio.



“Bit 2019 ha trasmesso un messaggio importante – dice Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano – Oltre ad aver offerto al visitatore un giro del mondo in tre giorni, ha condensato tutto quello che un viaggiatore cerca quando deve organizzare una vacanza. Il viaggio non è più solo la vacanza costosa ed esclusiva; oggi rappresenta una esperienza unica, indimenticabile e i Paesi presenti a Bit lo hanno capito. Turismo sostenibile, slow, sportivo, culturale, enogastronomico, Bit 2019 ha lanciato un nuovo paradigma: il viaggio è sentimento”.



L’appuntamento con la quarantesima edizione è a fieramilanocity dal 9 all’11 febbraio 2020.