Fiera Milano, head hunters per trovare nuovi membri del cda

fiera milano city

Il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano, riunitosi in data odierna sotto la guida del Presidente Giovanni Gorno Tempini, ha esaminato il provvedimento, pubblicato il 27 gennaio scorso, del Tribunale di Milano- Sezione Autonoma Misure di Prevenzione - con il quale sono state confermate le funzioni amministrative e gestionali in capo al Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano SpA, ed ha attribuito all'Amministratore Giudiziario poteri aggiuntivi, tra cui in particolare l'approvazione di procedure operative sui presidi di legalità, il rafforzamento della struttura di internal audit, la revisione del piano di audit e delle funzioni aziendali di procurement e compliance.

Il Comitato Esecutivo, recita una nota di Fiera Milano, ha preso atto con propria soddisfazione dell’apprezzato riconoscimento da parte del Tribunale di Milano delle iniziative adottate dalla Fondazione Fiera Milano, quale socio di maggioranza al 63,82% di Fiera Milano SpA, circa la discontinuità per la costruzione di una nuova Governance imprenditoriale e meritocratica di Fiera Milano. Al riguardo, il Comitato Esecutivo nel solco dei lavori già avviati per identificare i nuovi possibili membri del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano, caratterizzati da complementare professionalità, competenza e indipendenza, ha deciso di dare uno specifico incarico ad una primaria Società di Head Hunters.

Inoltre, il Comitato Esecutivo di Fondazione ha deciso di richiedere al Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano SpA, per la prossima convocanda Assemblea dei soci, di porre formalmente all’ordine del giorno, tra le materie da trattare in parte straordinaria, alcune specifiche proposte di revisione dello Statuto Sociale.

"Fondazione Fiera Milano - prosegue la nota -, pur non esercitando attività di direzione e coordinamento nei riguardi di Fiera Milano SpA, ma nel pieno esercizio delle prerogative dell'azionista, continuerà con solerzia a supportare Fiera Milano, affinché questa prosegua nella sua operatività in piena autonomia delle funzioni di amministrazione e di gestione aziendale. Il Comitato Esecutivo di Fondazione monitorerà con attenzione l'evoluzione delle attività intraprese da Fiera Milano, con il presupposto che le decisioni per conseguire la discontinuità garantita dalla nuova Governance avvengano anche tramite la collaborativa condivisione degli interventi da attuare tra il management di Fiera Milano SpA e l 'Amministratore Giudiziario".