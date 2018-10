Fiera Milano punta sui mercati emergenti: rafforzamento in Cina e Brasile

Fiera Milano punta sui mercati emergenti lontani dall'Europa. In primis Cina e Brasile. Lo comunica la stessa società in una nota nella quale si annuncia l'acquisito in Cina di due manifestazioni nell'ambito della meccanica strumentale e movimentazione industriale: Laserfair e Let China - Logistics Equipment & Technology. Laserfair è la manifestazione più importante in Cina nel settore delle tecnologie dell'industria del laser; elaborazione, applicazioni nell'Industry Automation.

La mostra si tiene a Shenzhen, la capitale cinese dell'hi-tech. LET China è invece l'appuntamento di riferimento della logistica e dei sistemi di trasporto e si tiene a Guangzhou, nel Guangdong, una delle regioni più industrializzate della Cina con una grande attrattività per le imprese italiane. In Brasile, invece, la società fieristica milanese, attraverso la controllata Cipa Fiera Milano, ha acquisito il restante 50% di Tubotech, biennale internazionale delle tecnologie per la produzione e lavorazione dei tubi, valvole, pompe, accessori e componenti a San Paolo.